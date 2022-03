Ex-Kickbox-Weltmeister Kagal stirbt im Ukraine-Krieg - er kämpfte für rechtes Regiment

Sein Trainer Oleg Skrita teilte via Facebook mit, dass der 30-Jährige am 25. März bei der Verteidigung der von Russland belagerten Stadt Mariupol gefallen sei.

Kagal kämpfte in rechtsnationalem Regiment

Kagal posierte auf Bildern offen mit dem früheren Logo von Asow, auf dem noch die „Schwarze Sonne“ zu sehen war. Wegen ihrer optischen Verwandtschaft mit dem Hakenkreuz ist sie ein verbreitetes Erkennungsmerkmal in Neonazi-Kreisen. Mittlerweile ist auf dem Asow-Logo die ebenfalls belastete „Wolfsangel“ im Zentrum.

Der kanadische Extremismus-Experte Michael Colborne ordnete Asow in einem Interview mit Belltower News jüngst als „wichtigste rechtsextreme Bewegung in der Ukraine“ ein: „Es handelt sich um eine heterogene rechtsextreme Bewegung, die gerne eine Minderheit von Neonazis und Anhänger:innen politischer Gewalt, wie groß auch immer sie ist, in ihren Reihen hat. ‚Asow‘ als Ganzes ist ausdrücklich gegen die liberale Demokratie.“