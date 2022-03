BVB: Bellingham und Real - was läuft da? Aber Nationaltrainer rät zur Insel

So hat er in der aktuellen Saison bereits sechs Treffer erzielt und 13 weitere Tore mit teils genialen Assists vorbereitet.

Southgate rät implizit zu Wechsel in die Premier League

Zudem sei die Bundesliga nicht hochklassig genug. „Die Liga ist definitiv eine brillante Liga für die Entwicklung von Spielern und Trainern, aber der Standard in der Premier League ist ohne Frage um ein vielfaches höher. Ich denke, dass wir das in den europäischen Wettbewerben sehen“, meint er.

Die ersten Klubs haben sich auch bereits in Stellung gebracht. Laut SPORT1 -Informationen zeigen Manchester United und der FC Liverpool großes Interesse an dem 18-Jährigen.

Real will Bellingham offenbar als Nachfolger für Modric

Möglicherweise könnte der zentrale Mittelfeldspieler aber auch nach Spanien wechseln. So soll laut SPORT1 -Informationen Real Madrid ein Auge auf ihn geworfen haben.

Mit Luka Modric und Toni Kroos haben die Madrilenen zwar zwei sehr gute Spieler in der Mittelfeld-Zentrale, aber Modric ist bereits 36 Jahre alt und auch bei Kroos rückt das Karriereende möglicherweise so langsam näher.

Die „Galaktischen“ möchten Bellingham aber wohl erst 2023 verpflichten, wie die Bild berichtet. Die Verantwortlichen wollen wohl mit Modric nochmal um ein Jahr verlängern, denn er hat beim Sieg über Paris Saint-Germain in der Champions League bewiesen, dass er weiterhin den höchsten Ansprüchen gerecht wird.

Wechselt Bellingham bereits im Sommer?

Der vermeintliche Real-Plan geht dabei Hand in Hand mit der Karriere-Planung von dem Dortmunder Top-Talent. Wie SPORT1 weißt, will Bellingham definitiv über den Sommer hinaus bleiben, denn er sieht den BVB weiterhin als perfekten Entwicklungsverein an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)