Nationalmannschaft: Das ist der Flick-Plan - Erste WM-Feuerprobe gegen die Niederlande

Gegen die Niederlande will die deutsche Nationalmannschaft ihre Siegesserie fortsetzen. SPORT1 beantwortet alle wichtigen Fragen vor dem Klassiker.

Acht Spiele, acht Siege – Allesgewinner Hansi Flick möchte seine Mega-Serie als Bundestrainer auch am Dienstagabend im prestigeträchtigen Duell in Amsterdam gegen Nachbar Niederlande fortsetzen. (Länderspiel Niederlande - Deutschland heute ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

„Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich das Spiel gewinnen möchte“, so der DFB-Coach. „Weil jeder Sieg, den wir einfahren, gibt uns noch mehr Vertrauen in die eigene Stärke. Und das ist das, was wir brauchen.“