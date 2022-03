2. Liga: Liverpool-Keeper für Werder?

Das schwebt Werder-Legende und Ex-Keeper Tim Wiese vor. In einem Interview mit der Bild sagte der 40-Jährige: „Für mich wäre Loris Karius einer für Werder. Er ist ablösefrei, hat zwar lange nicht mehr gespielt, aber in Mainz gezeigt, was er drauf hat.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)