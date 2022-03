Volleyball: Giani übernimmt Olympiasieger Frankreich

Die Suche nach einem Nachfolger laufe "aktuell auf Hochtouren", hieß es in der Mitteilung. "Wir verabschieden Andrea Giani schweren Herzens aus seinem Vertrag. Die Aufgabe in Frankreich ist sehr reizvoll und eine große Chance für ihn. Wir sind Andrea sehr dankbar für seine Arbeit in den letzten fünf Jahren. Mit dem Vizeeuropameistertitel 2017 hat er herausragende Arbeit geleistet und das Team über die Jahre weiterentwickelt", so DVV-Sportdirektor Christian Dünnes.