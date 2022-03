Corona dezimiert Bayern-Frauen weiter vor PSG-Rückspiel

Nach einem Corona-Ausbruch gehen Frauenfußball-Meister Bayern München vor dem Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain die Spielerinnen aus. "Es ist eine Katastrophe, dass das Virus uns gerade in den entscheidenden Wochen so heimsucht", sagte Trainer Jens Scheuer, der vor der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr) im Prinzenpark Nationalspielerin Maximiliane Rall als siebten Coronafall im Kader vermeldete.

Bereits am Sonntag waren vor dem 4:0 im Ligaspiel gegen die SGS Essen Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Karolina Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil und Franziska Kett positiv getestet worden. Da Viviane Asseyi nach dem 1:2 im PSG-Hinspiel in der Allianz Arena gelbgesperrt fehlt, werden nach aktuellem Stand zwei Feldspielerinnen auf der Bayern-Bank sitzen.

Nationalspielerin Giulia Gwinn gab sich dennoch kämpferisch: "Gerade so etwas kann noch einmal andere Energien freisetzen. Wir wollen es unbedingt ins Halbfinale schaffen. Wir werden versuchen, alles reinzuwerfen - auch für die, die zu Hause sitzen." In der Vorschlussrunde ginge es Ende April gegen den Sieger des Duells zwischen Rekordsieger Olympique Lyon und Juventus Turin (Hinspiel 1:2).

Die Probleme erwischen die Münchnerinnen zur Unzeit. Am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) steht schon der Bundesliga-Gipfel bei Tabellenführer VfL Wolfsburg an. Die Wölfinnen spielen ihr Viertelfinal-Rückspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/beide DAZN) gegen den FC Arsenal in der Volkswagen Arena (Hinspiel 1:1).