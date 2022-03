FCK angelt sich neuen Investor

Der 1. FC Kaiserslautern strebt den Aufstieg an © FIRO/FIRO/SID

Die US-Anleger um die Pacific Media Group (PMG) beteiligen sich mit einem Anteil von knapp zehn Prozent an der GmbH & Co. KGaA des viermaligen Meisters, der als derzeitiger Tabellenzweiter den Aufstieg in die 2. Liga anstrebt. Die Beteiligung entspricht drei Millionen Euro.