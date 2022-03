Anzeige

Valorant: FOKUS für VCT Promotion qualifiziert - bucher im Exklusiv-Interview

FOKUS gewann für viele überraschend die VRL DACH © FOKUS Clan via Twitter

Julian Spies

Nach dem Sieg in der DACH Evolution kämpft FOKUS mit neun weiteren Teams um zwei Plätze in der EMEA Challengers. Welche Teams teilnehmen und wie Maximilian „bucher“ Bucher die Chancen seines Teams einschätzt, erfahrt ihr hier.

In den Playoffs der Valorant Regional Leagues 2022 DACH: Evolution Stage 1 konnte sich FOKUS im Halbfinale des oberen Bracket nach einem spannenden Spiel mit 13-8, 10-13 und 13-3 gegen die Angry Titans durchsetzen. Im darauffolgenden Match schickte das Team um Jakub „Kuba“ Dogan und Maximilian „bucher“ Bucher dann MOUZ, die bis dahin als Favorit der Playoffs gehandelt wurden, in die Lower Brackets. Anschließend konnte FOKUS auch das Finale gegen Wave Esports mit 2:0 deutlich für sich entscheiden.

EMEA Challengers Promotion: Sprungbrett auf die große Bühne

Mit dem Sieg im Finale der Regional League hat sich FOKUS einen Platz in der VCT Promotion gesichert. Zusammen mit den Gewinnern der anderen sieben VRLs und den zwei Absteigern BIG und SuperMassive Blaze aus der Challengers Europe wird in dieser Relegation nun um den Aufstieg in die höchste Liga gespielt. Und es geht um viel: In der letzten Saison wurden 200.000 Euro Preisgeld an die Teilnehmer der Challengers ausgeschüttet. Zudem besteht dort die Möglichkeit, sich auch für die Masters, also die weltweiten Playoffs, zu qualifizieren.

Neben FOKUS starten zwei weitere Teams mit deutscher Beteiligung in die Relegation: Der Absteiger BIG kommt als einer der Favoriten in die Liga. Für Faith „gob b“ Dayik, Ceyhun „AslaN“ Aslan und Nico „Obnoks“ Garczarczyk ist der Wiederaufstieg ein Muss, andernfalls wird das Team nächste Saison in der regionalen DACH Liga spielen. Auch Alessio „musashi“ Xhaferi konnte sich mit seinem Team Rebels Gaming in der spanischen Liga durchsetzen und spielt jetzt ebenfalls in der Promotion Liga.

Des Weiteren haben sich Sector One (VRL France), Excel Esports (VRL Northern), Anonymo Esports (VRL East), Team Falcons (VRL MENA) und Surreal Gaming (VRL Turkey) qualifiziert. Der zehnte Platz bleibt wohl unbesetzt, da die VRL CIS vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in der Ukraine nicht zu Ende gespielt wurde.

#123Fokus – Maximilian „bucher“ Bucher im Interview

Nach dem Finale hatte SPORT1 die Gelegenheit, mit Sentinel Maximilian „bucher“ sprechen.

Das Interview wurde durchgeführt von Julian Spies.

Sport1: Hallo Maximilian! Schön, dass das klappt, stell Dich doch mal vor, für alle, die Dich nicht kennen.

bucher: Hallo, mein Name ist Maximilian „bucher“ Bucher, bin 19 Jahre und spiele professionell Valorant für FOKUS. Tatsächlich ist Valorant ist mein erstes FPS Spiel auf dem PC, Spiele wie Fifa, Call of Duty oder Fortnite habe ich davor nur auf der Playstation 4 gespielt. Durch meine Freunde bin ich schon in der Beta auf das Spiel aufmerksam geworden und seitdem spiele ich es aktiv.

Sport1: FOKUS war nicht unbedingt der Favorit in diesem Split, trotzdem konntet Ihr Euch am Ende gegen alle durchsetzen, warum?

bucher: Ja, das stimmt, die meisten Teams hatten uns nicht auf dem Schirm und schätzten uns eher auf den unteren Plätzen ein. Meiner Meinung nach war Jugi unser Ass im Ärmel. Auch die Zeit war für uns ein wichtiger Faktor. Wir wurden von Woche zu Woche besser und sind immer mehr zu einer Einheit geworden. Die Addition von Jugi war dann letztendlich die Kirsche auf der Sahnetorte, da wir seit längerem einen guten Operator-Spieler im Team gebraucht haben.

Natürlich gab es am Anfang Startschwierigkeiten. Aber ab dem Moment, als wir dann so richtig eingespielt waren, konnte man am Ende der regulären Saison schon sehen, was in uns steckt. Zu den Playoffs waren wir dann alle extrem motiviert und spielten einfach super zusammen als Team, jeder hatte natürlich seine individuellen Momente, in denen er glänzen konnte, aber als Erfolgsgarant würde ich ganz klar unser Teamplay sehen.

Sport1: Ihr habt jetzt in der VCT Promotion die Chance, mit ein paar der besten Teams aus Europa zu spielen. Was bedeutet das für Euch und welche Chancen errechnet ihr Euch?

bucher: Die VCT Promotion ist natürlich ein großer Schritt für uns alle, sowohl als Team als auch für die Organisation. Wir wollen einfach allen zeigen, was in uns steckt und uns als Team auch auf der internationalen Bühne beweisen. Zu den Top 3 Teams gehören für mich ganz klar der BIG Clan aus Deutschland, Rebels Gaming aus Spanien und Excel aus Großbritannien. Jedoch sind die anderen Teams auch nicht zu unterschätzen. Ich denke, dass in diesem Turnier alles möglich sein kann, die Teams, die sich qualifiziert haben, sind ja nicht umsonst hier.

Wir gehören bestimmt nicht zu den Favoriten. Doch das sind wir in der VRL: DACH Evolution auch nicht gewesen - und wir waren am Ende trotzdem erfolgreich. Die Vorbereitung für das Turnier wird genauso aussehen wie zuvor auch: Trainieren, trainieren, trainieren. Das heißt, fast jeden Tag einige intensive Stunden miteinander spielen.

Sport1: Was war für Dich bisher der beste Moment mit FOKUS?

bucher: Der beste Moment mit dem Team war ganz klar der Sieg in der Meisterschaft. Das Gefühl, die deutsche Liga zu gewinnen und es allen zu zeigen, die anfangs nicht ans uns geglaubt haben, war einfach unbeschreiblich. Allgemein, die Atmosphäre ist einfach perfekt, es gibt immer etwas zu lachen und ich bin einfach überglücklich, ein Teil eines solchen Teams sein zu dürfen.

