Hütter über seine Trainerkarriere: "Ich werde weitermachen"

Er sei jetzt 52 Jahre alt und könne "nicht sagen, ob ich mit 60 noch an der Linie stehen will. Schauen Sie auch, wie schnelllebig der Fußball ist und wie wenige Trainer noch mit 60 aktiv sind - zumal ich in den vergangenen 14 Jahren nur drei Monate ohne Job war", sinnierte der Coach.

Am wichtigsten sei für ihn, "dass es Spaß macht - und das tut es. Auch wenn es wie aktuell in Gladbach einfach eine gewisse Zeit dauert, bis alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Das ist normal, in Frankfurt hat auch nicht alles von Anfang an funktioniert", betonte Hütter.