DFB-Team mit Mats Hummels zur WM? Lothar Matthäus will BVB-Star nicht abschreiben

Lothar Matthäus will Mats Hummels als WM-Kandidat noch nicht abschreiben. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund besitze wertvolle Qualitäten - wenn er auch nicht perfekt ins Spiel von Bundestrainer Hansi Flick passe.

Geht es nach Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, sollte man den Innenverteidiger von Borussia Dortmund noch nicht abschreiben. „Bei seiner Qualität muss immer damit gerechnet werden, dass er zurückkommt“, sagte der 61-Jährige in seiner Kolumne bei Sky . (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mario Basler hatte Im STAHLWERK Doppelpass als SPORT1 -Experte am Wochenende eine gegenteilige Meinung vertreten . Der Ex-Profi glaubt, „dass Mats‘ Zeit international vorbei ist. Ich glaube, da sollte man auch nicht mehr drauf rumbohren, dass er noch zurückkommt. Man hat sich dafür entscheiden, dass er nicht mehr dabei ist.“

Matthäus: Darum passt Hummels womöglich nicht so gut ins Flick-Spiel

Hummels spielte zuletzt bei der EM 2021 für die DFB-Auswahl. Mögliche weitere Einsätze verpasste er meist verletzt. Während Basler sich bereits festgelegt hat, ist Matthäus in der Causa Hummels noch unschlüssig. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Derzeit sind Bayern-Verteidiger Niklas Süle und Antonio Rüdiger (Chelsea) die heißesten Anwärter auf die beiden Positionen in der deutschen Innenverteidigung.

Das sieht auch Matthäus so: „Beide sind oder waren Champions-League-Sieger und Stammspieler bei einem ganz großen Verein.“ Zuletzt hatte auch Debütant Nico Schlotterbeck überzeugt, sieht man von einem späten Fehler im Spiel gegen Israel ab. Es sei „gut zu wissen, dass so ein Mann in der Hinterhand ist und man sich überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn einer der Stammspieler ausfallen sollte.“