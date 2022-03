BVB: Top-Talente Gittens, Rijkhoff und Fink stehen vor der Beförderung

In der Vergangenheit brachte der Pott-Klub immer wieder Top-Talente wie Gio Reyna, Jadon Sancho, Ansgar Knauff oder Youssoufa Moukoko aus dem eigenen Nachwuchs groß raus. Zur neuen Saison soll der eine oder andere wieder den großen Durchbruch schaffen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Es gibt ein paar interessante Namen aus dem Nachwuchs, die ganz genau beleuchtet werden und beinahe täglich Leistungschecks beim BVB machen“, sagt SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger in Ausgabe 22 des SPORT1 -Podcast „ Die Dortmund-Woche “.

Jamie Bynoe-Gittens (17/Rechtsaußen):

Der 17 Jahre alte Engländer (Jahrgang 2004) schoss die U19 gegen Manchester United ins Viertelfinale der Youth League, wo man letztlich an Atlético Madrid scheiterte. „Er ist der nächste Jadon Sancho im Verein, ein echter Dribbelkünstler“, sagt Berger. Schnell, trickreich, mutig – das sind Attribute, die auf Bynoe-Gittens passen. Der junge Kicker kommt – wie auch Sancho – aus der Talentschmiede von Manchester City. Vor anderthalb Jahren wechselte der Teenie in den Pott.

Interessant: Mit Emeka Obasi hat er den gleichen Berater wie sein Vorbild Sancho. Kehl ist im ständigen Austausch mit Nachwuchs-Chef Lars Ricken und U19-Trainer Mike Tullberg. Es gab zwischenzeitlich sogar schon Überlegungen, den Tempo-Dribbler in dieser Saison hochzuziehen. „Er spielt in unseren Profikader-Planungen für die kommende Saison natürlich eine Rolle“, betont Kehl.

Julian Rijkhoff (17/Stürmer):

Für die U19 schoss er in dieser Saison schon 19 Tore und gab sechs Vorlagen (bei 28 Spielen). Rijkhoff, der vor einem Jahr für eine Ausbildungsentschädigung von rund 200.000 Euro aus der Talentschmiede von Ajax Amsterdam geholt wurde, ist allerdings kein klassischer Mittelstürmer. Er macht es Marco Reus gleich und ist eher ein „Neuneinhalber“, der sich vorne im Angriff auch mal fallen lässt.

Bradley Fink (18/Mittelstürmer):

Der Schweizer ist ein klassischer Mittelstürmer. Seine Mega-Quote bei der U19: 41 Torbeteiligungen (30 Treffer, elf Assists) in 32 Spielen – Wahnsinn! „Ihn hat man bewusst noch nicht hochgezogen“, sagt Berger, „weil man Youssoufa Moukoko niemanden direkt vor die Nase setzen wollte.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Im Sommer-Trainingslager soll er seine Chance bekommen. Im Sommer 2019 wurde der Sturm-Hüne (1,93 m) damals als 16-Jähriger aus Luzern geholt und schaffte in dieser Saison den Durchbruch im Nachwuchs. Intern wurde Fink anfangs nicht als Top-Talent, sondern als guter Nachwuchsspieler eingestuft. Mittlerweile hat sich das geändert.