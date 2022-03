Premier League: Wayne Rooney packt über Cristiano Ronaldo aus

So begründet Rooney seine Absage an Jugendverein Everton

„Cristiano war so gut und gleichzeitig verdammt nervig“, erzählte Wayne Rooney bei einem Black-tie-Dinner-Event. Dies berichtet the sun .

Rooney versteht Tevez nicht

Sir Alex Ferguson ruft an

Bereits als 14-Jähriger wollte ihn Alex Ferguson verpflichten. Der damalige United-Coach rief bei Rooneys Eltern an. „Sie sagten: Alex ist am Telefon. Manchester United will dich haben. Und ich antwortete: Sag ihm, dass er abhauen soll. Ich will für Everton spielen.“