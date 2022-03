Philipp Lahm vor WM-Auslosung: "Wir sind immer Mitfavorit"

„Wenn man gegen die Top-Nationen antritt, wird es irgendwann natürlich enger. Vor allem wenn es dann ans Viertelfinale, Halbfinale, Finale geht, ist es immer eng und man kann das schwer vorhersagen. Aber wir sind immer Mitfavorit“, sagte Lahm am Montagabend in Berlin.

Vor der Auslosung am Freitag in Doha wollte der frühere DFB-Kapitän keine Wunschgegner benennen und erinnerte an die EM 2012 in Polen und der Ukraine.