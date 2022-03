Formel 1: Toto Wolff und Lewis Hamilton bei Mercedes gefordert - Kolumne von Peter Kohl

Lewis Hamilton kassiert in Saudi-Arabien eine Klatsche , wird abgespeist mit einem mickrigen Punkt. Hat auf der Strecke nicht einmal die Chance, einen Haas zu schlagen. George Russell holt mit Platz 5 genau das, was mit dem W13 derzeit möglich ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Mercedes: Das Problem liegt im Gesamtpaket

Ferrari und Red Bull haben Mercedes vorerst abgehängt

In Maranello hatte man früh die Saison 2021 an den Haken gehängt und alles in die Entwicklung für das neue Auto gesteckt. Mit Erfolg. Aber auch Red Bull, das mit Mercedes im vergangenen Jahr bis zum letzten Rennen in der Weiterentwicklung des aktuellen Fahrzeuges verhaftet war, um den Titelkampf erfolgreich gestalten zu können, hat in der Vorbereitung auf 2022 offenbar besser, effektiver gearbeitet. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)