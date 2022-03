NFL: Los Angeles Chargers dank Khalil Mack und J.C. Jackson Titelanwärter?

Chargers: Mack und Bosa ab sofort vereint

Der Cornerback hatte bei den New England Patriots in der vergangenen Saison acht Interceptions gefangen - die zweitmeisten der Liga hinter Trevon Diggs (11).

Chargers: Angriff nach Ansagen

Mehr noch: Mit 25 Interceptions seit seinem Debüt 2018 ist Jackson in der NFL-Geschichte zusammen mit Lester Hayes und Everson Walls der Spieler mit den meisten Picks in seinen ersten vier Spielzeiten.

Mack schwärmt von Bosa

In den vergangenen fünf Spielzeiten zählen Mack (221) und Bosa (207) laut ESPN zu den Spielern, die den Quarterback am häufigsten unter Druck gesetzt haben. Außerdem liegen Bosas 47,5 Sacks seit 2017 an sechster Stelle in der NFL. Mack hat derweil einmal weniger zugeschlagen und steht an Position zehn.