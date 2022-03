Roman Abramowitsch: Vergiftung bei Friedensgesprächen in Kiew?

Der Anschlag soll am 3. März stattgefunden haben, als sich der Russe zu Friedensgesprächen in Kiew aufgehalten habe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Abramowitsch - ebenso wie zwei weitere Personen, die an dem Treffen teilgenommen hätten - sollen anschließend Symptome von Vergiftung gezeigt haben. Dazu würden Haut- und Augenentzündungen zählen, schreibt das Wall Street Journal .

Wie Bellingcat berichtet, habe an dem Treffen auch der ukrainische Politiker Rustem Umerov teilgenommen. Das Treffen habe bis 22 Uhr gedauert, anschließend seien besagte drei Personen - darunter Abramowitsch - in eine Wohnung in Kiew gegangen. Dort seien die Symptome aufgetreten.