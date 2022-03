Bundesliga: Rummenigge kritisiert Entwicklung im Fußball und fordert Aus der 50+1-Regel

Karl-Heinz Rummenigge kritisiert in einem Podcast die Entwicklung des Fußballs. Für ihn droht der europäische Klubfußball an der Dominanz eines Landes zu zerbrechen.

Damit spricht er die Corona-Krise, die bereits seit zwei Jahren die Welt in Atem hält, an. „Während andere Branchen wie Tourismus Konsequenzen daraus gezogen haben, ist der Fußball in meinen Augen nicht bereit dazu. Die Gehälter steigen nach wie vor, die Ablösesummen steigen nach wie vor und jede Industrie, die während einer Krise ihre Budgets hochfährt, wird dafür irgendwann eine Rechnung zahlen müssen“, erklärt er.

Rummenigge fordert Neuauflage des Financial Fairplay

Dabei nimmt er vor allem die UEFA in die Pflicht. Die Reform des Financial Fairplays hat seiner Meinung nach die Entwicklung nicht stoppen können. Deswegen sei es Zeit für „Financial Fairplay 3.0″.

„Es könnte, glaube ich, jetzt der große Wurf sein, in dem man den Klubs Werkzeuge an die Hand gibt, was seriöseres Finanzieren betrifft, was z.B. Verschuldungsgrade betrifft“, erläutert er und fügt hinzu: „Nicht mehr ausgeben als man einnimmt. Das ist der Sinn vom Financial Fairplay.“