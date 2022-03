„Hertha ist ein größeres Problem als Felix Magath“ - Kolumne von Alex Steudel

Er ist der Mann, der einem Angst macht, der seinen Spielern bei härtestem Training das Trinken verbot, und der nach Niederlagen mitten in der Nacht trainieren ließ, der Profis in sein Büro bat und dann kein Wort sagte, um zu sehen, wie sie reagierten, während er im geliebten Pfefferminztee rührte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Erinnerungen werden wach

Ich weiß, Klischees ohne Ende, aber das Beste ist: Sie stimmen fast alle. Und er hatte ja Erfolg damit. Als Magath jetzt bei Hertha installiert wurde, kamen mir all diese Erinnerungen hoch; vor allem jene an meine ersten Begegnungen mit dem seltsamen Felix M., die beide ziemlich verrückt abliefen.

Einmal wurde ich selbst Magath-Opfer, und beim zweiten Versuch geriet ich in die Fänge der Boulevardpresse, wofür keiner von uns was konnte.

„Und, gefällt ihnen das Oktoberfest?“

Da waren viele andere Journalisten am Tisch, und alle redeten auf ihn ein, ich kam nicht zu Wort. Du musst geduldig sein, sagte ich mir, dein Moment kommt noch, und er kam. Ich nutzte die erste einsekündige Gesprächspause und sprach Magath direkt an. Leider war ich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß ja, dass es für den ersten Eindruck keine zweite Chance gibt.

Dann passierte es: Es passierte nichts. Magath sah mich nur an. Und schwieg. Mein Herz rutschte in die Hose, Magath sah mich weiter an, ich sah zurück. Worst Case Szenario. Er sah her, ich sah hin. Stunden vergingen, also gefühlt, und ich verlor den Staring Contest natürlich.