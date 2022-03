Trotz Slapstick im entscheidenden Game: G2 gewinnt Rocket League Winter Major!

G2 Esports gewinnt das Winter Major © Rocket League Esports via Twitter

Trotz zwischenzeitlichem Kollaps und Bracket-Reset schlägt G2 Esports ein stark aufspielendes Team Queso mit 4:2 und gewinnt damit das Offline-Event in Los Angeles vor heimischem Publikum.

Dadurch, dass Jacob „JKnaps“ Knapman, Reed „Chicago“ Wilen und Massimo „Atomic“ Franceschi das Endspiel über das Gewinner-Bracket erreicht hatten, verfügte G2 über den nicht zu verachtenden Vorteil, das sie, um die Trophäe zu gewinnen, nur eine Best-of-Seven-Serie für sich entscheiden mussten. Kontrahent Team Queso, welches aus dem Lower Bracket kam, müsste dies zwei Mal schaffen, um am Ende als Sieger nach Hause zu gehen.

G2-Splapstick im entscheidenden Spiel

Die europäischen Vertreter von Team Queso legten stark los. Nach vier Spielen in der ersten Serie stand es bereits 3:1 für die Käsewürfel. Doch G2 gelang es nach einer Auszeit wieder auf den rechten Weg zu finden und wehrte die folgenden beiden Matchbälle der Europäer erfolgreich ab. Damit musste das Champions Field die Entscheidung bringen.

In einem nervenaufreibenden, spannenden Spiel stand es bis drei Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit 1:1 als sich die Szene des Finales ereignete: Ein weitestgehend ungefährlicher Ball flog in die Hälfte G2s. Mit Atomic und Chicago standen gleich zwei Spieler gut postioniert, um den Ball zu klären. Doch offenbar waren beide schon mit dem Kopf in der Overtime, keiner ging ernsthaft auf den freien Ball, Team Quesos Axel „Vatira.“ Touret spritze dazwischen und erzielte damit das spielentscheidende 2:1. Bracket Reset.