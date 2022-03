Gleich zweimal Klopp vs. Pep Guardiola! Liverpool vor Blockbuster-Monat

In den letzten Wochen der Saison können noch die Meisterschaft, die Champions League sowie der FA Cup dazu kommen. Dabei wird der April entscheidend sein, wie lange Liverpool in allen Wettbewerben eine Chance hat, die Trophäe am Ende hochreißen zu können. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Klopp zweimal gegen Guardiola

Anschließend findet das Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Benfica Lissabon in der Champions League statt (5. April). An dem darauf folgenden Sonntag (10. April) steht der Showdown bevor.

Dann reist Jürgen Klopp mit seinen Stars um Mohamed Salah und Virgil van Dijk zu Manchester City. Bei diesem Aufeinandertreffen kann bereits die Vorentscheidung in der Premier League fallen. Wiederum nur drei Tage später folgt das Viertelfinal-Rückspiel gegen Lissabon an der heimischen Anfield Road.

Liverpool in 2022 fast unschlagbar

Jürgen Klopp und seine Mannschaft haben sich in den letzten Monaten in eine sehr gute Ausgangslage gebracht, um in allen Wettbewerben Chancen auf den Titel zu haben. Übergreifend gab es in diesem Jahr nur eine Niederlage (0:1 gegen Inter Mailand) und insgesamt 16 Siege sowie zwei weitere Unentschieden.