“Richtig krass!” - So verrückt sind Eintracht-Fans auf das Barca-Spiel Eintracht-Fans verrückt aufs Barca-Spiel

So geil ist die "Euro-Eintracht"

Christopher Michel

Knacken die Fans von Eintracht Frankfurt alle Rekorde? Das Europa-League-Viertelfinale versetzt den gesamten Klub in große Euphorie.

Eintracht Frankfurt und die Europa League ergeben Jahr für Jahr ein perfektes Match.

2013 schon feierten 12.000 orangegekleidete Fans das Weiterkommen. Europapokalabende sind Feste bei den Hessen, die Bilder der Choreographien gingen regelmäßig um die (Fußball-)Welt.

Eintracht-Fans haben wieder Bock auf Fußball

Die Fans sind unabhängig vom Gegner zahlreich vor Ort. Im März 2019 etwa waren über 15.000 Anhänger dabei, wie Luka Jovic für das Weiterkommen in San Siro bei Inter Mailand sorgte. Ob zuvor schon in Rom oder danach in Lissabon oder London: Der Gästeblock ist regelmäßig voll, die von der UEFA vorgegebenen fünf Prozent reichen niemals aus.

Die Europapokalpause? Sie fiel genau in den Höhepunkt der Corona-Pandemie. Geisterspiele oder halbvolle Blöcke in der Europa League? Das tat weh.

Basti Red, Podcaster, „Frankfurter Original“ und Eintracht-Fan, sagt bei SPORT1: „Die Fans haben nach zwei Jahren Pandemie wieder richtig Bock darauf, Fußball zu erleben.“ Im Achtelfinale in Sevilla waren bereits 5.000 Fans dabei, sie sorgten für Gänsehautatmosphäre beim 2:1-Hinspielsieg.

Traumlos FC Barcelona

Doch das Viertelfinale bescherte ein noch größeres Los: FC Barcelona. „Das ist richtig krass. Ich habe das noch gar nicht so ganz begriffen. Das ist das erste Pflichtspiel in der Historie von Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona“, schwärmt Red.

Er zählt die Spieler auf, die nicht nur ihn in der Vergangenheit begeistert haben: „Rivaldo, Lionel Messi, Diego Armando Maradona, der echte Ronaldo. Das ist ein geschichtsträchtiges Duell und es kommt zur richtigen Zeit, weil die Fans überall wieder ins Stadion dürfen.“

Sie dürfen in eine Arena, die für diese Begegnung eigentlich viel zu klein ist. Beim Heimspiel der Frankfurter am 7. April sind 48.500 Fans zugelassen. Der Klub geht von mehr als 200.000 (!) Anfragen aus. „Die Kartenanfragen gehen auch bei mir in den dreistelligen Bereich. Ich muss mich aber zunächst selbst versorgen“, sagt Red.

Die Eintracht stellte deshalb auch klar: „Wer seine Eintrittskarten gegen den FC Barcelona an den Schwarzmarkt oder eine Drittplattform verkauft, wird dauerhaft vom Bezug von Eintrittskarten ausgeschlossen und verliert seine Dauerkarte.“ Eine klare Ansage.

20.000 oder gar mehr Eintracht-Fans in Barcelona?

Der organisatorische Aufwand betrifft allerdings auch das Rückspiel kurz vor Ostern. In Barcelona dürften offiziell „nur“ 4.500 Eintracht-Fans dabei sein. Die Hessen kämpfen aber um eine deutliche Erhöhung des Kontingents. Selbst die 17.000 Anhänger aus Istanbul im Camp Nou könnten überboten werden.

20.000 bis 25.000 Frankfurter in der Millionenmetropole am Mittelmeer? Das ist nicht auszuschließen. Die Flugpreise sind am Tag der Auslosung sofort in die Höhe geschossen. Einen direkten Weg nach Barcelona? Für die Recherche benötigt der Anhänger viel Geduld. Selbst mit stundenlangen Umwegen werden zwischen 300 und 600 Euro fällig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Die Fans sind verrückt auf diese Begegnung und diesen Wettbewerb, jeder will dabei sein. Kein Gegner seit dem Endspiel von 1960 gegen Real Madrid hatte diese Dimension. „Es wird so krasse Emotionen bei uns allen freisetzen. Hoffentlich gibt es eine Choreographie und die typischen Europapokalabende“, drückt Red seine Vorfreude aus.

Das Los Barcelona habe eben alle Zutaten, die der Fan während der Pandemie so sehr vermisst habe: „Das alles so geballt in zwei Spiele zu packen, ist fast schon ein bisschen viel. Aber ich freue mich unfassbar darauf.“ Und mit ihm noch viele andere Eintracht-Fans auch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)