Eishockey-WM: Fahr mit dem PENNY-Gewinnspiel Supporting 6 mit dem DEB-Team nach Finnland

Bei der Eishockey-WM in Finnland nimmt die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Anlauf auf die erste Medaille seit 1953 – und Du hast die Möglichkeit, hautnah dabei zu sein.

Für Eishockeyfans weltweit beginnt bald wieder die schönste Zeit des Jahres. Vom 13. bis zum 29. Mai findet in Finnland die 85. Eishockey-Weltmeisterschaft statt. (NEWS: Alles zur Eishockey-WM)

Titelverteidiger Kanada will seinen Triumph aus dem Vorjahr wiederholen und sich zum 28. Mal auf den Eishockey-Thron setzen – und sich damit zum alleinigen Rekord-Weltmeister aufschwingen. Nach dem Selbstverständnis des Mutterlandes des Eishockeys ist dieser Erfolg längst überfällig.

Aber auch Finnland will ein gehöriges Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden. Nach der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking – dem ersten Olympiatitel überhaupt – kennt die Euphorie bei den Skandinaviern keine Grenzen mehr. Bei dem Turnier im eigenen Land ist der vierte WM-Titel das erklärte Ziel.

Deutschland jagt historisches Edelmetall in Finnland

Hohe Ziele hat auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Mit der Silber-Sensation bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang hat sich das Team von Bundestrainer Toni Söderholm in der internationalen Spitze etabliert.

Nun will man auch bei einer Weltmeisterschaft für Furore sorgen und mit einer Medaille nach Hause fahren. Zuletzt gelang dies einer deutschen Eishockey-Auswahl 1953. Bei den letzten internationalen Titelkämpfen in Riga schrammte der DEB nur knapp an diesem historischen Edelmetall vorbei.