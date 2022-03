DFB verurteilt rechtsextremistischen Vorfall in Sinsheim "aufs Schärfste"

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den rechtsextremistischen Vorfall beim Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Israel (2:0) "aufs Schärfste" verurteilt. Bei der Begegnung am vergangenen Samstag in Sinsheim hatte ein 28 Jahre alter Zuschauer mehrfach den Hitlergruß gezeigt, gegen die Person sind inzwischen strafrechtliche und verbandsrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.