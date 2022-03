Fußball-Märchen um Moustapha Cissé: Vom Achtligisten zum Star in einem Monat

Moustapha Cissé erlebt einen unglaublichen Aufstieg. Der 18-Jährige spielt noch im Februar für ein Flüchtlingsteam. Ende März schießt er Atalanta Bergamo in der Serie A zum Sieg.

Moustapha Cissé schoss Atalanta Bergamo am vorvergangenen Sonntag zum 1:0-Sieg gegen den FC Bologna . Was erstmal nicht wirklich besonders klingt, ist ein kleines Fußball-Wunder.

Cissé erlebt unfassbares Märchen

Immerhin spielte Cissé vor nicht einmal einem Monat noch für die Geflüchtetenmannschaft ASD Rinascita Refugees in Lecce in der achten italienischen Liga und lief gegen Bologna erstmals in der Serie A für ein Profiteam auf!