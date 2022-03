Ex-BVB-Spieler Pulisic mit besonderem Jubel in WM-Quali

Als die USA Sonntagnacht in der WM-Qualifikation für Nord- und Mittelamerika auf Panama trafen, war der Ex-Dortmunder Christian Pulisic der überragende Mann auf dem Platz. Mit seinen drei Toren verhalf er dem US-Team zu einem ungefährdeten 5:1-Sieg. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Arroganzanfall von Pulisic? Fehlanzeige

Wie kam es zu dem Treffen?

Bei Ogle wurde im Alter von 13 Jahren ein Osteosarkom, also ein bösartiger Knochentumor diagnostiziert. Die Folge waren eine achtmonatige Chemotherapie und eine Operation, wodurch er eine Knieprothese tragen muss. Weiterführende Untersuchungen ergaben erneute Tumore, aber Ogle hat die Leidenschaft zum Fußball nie verloren.

Trotz all der Umstände schafft er es immer wieder, mit seiner Highschool-Fußballmannschaft auf dem Platz zu stehen und Trainingseinheiten zu absolvieren, sodass er am Sonntag als Spieltagsbotschafter des US-Teams ausgezeichnet wurde.

Dadurch konnte sich Ogle mit den Fußballprofis treffen und seinen Wunsch äußern, wie Pulisic nach dem Spiel beschrieb: „Ich habe gestern einen ganz besonderen Menschen getroffen. Sein Name war Mason, und seine einzige Bitte war, dass er, wenn ich ein Tor schieße, einen Wurmjubel sehen möchte. Das war der Grund dafür.“

Grund genug also um anfangs irritierende Blicke zu ernten, aber letztlich einen Fan mit einer solchen Geschichte glücklich zu stimmen.

WM-Quali für USA fast sicher

Die besten drei Teams in der Qualifikation für Nord- und Mittelamerika sichern sich einen Platz für die Weltmeisterschaft in Katar, der Vierte muss in die Playoffs.