Franco Foda verkündet Abschied als Österreichs Nationaltrainer - Nachfolge offen

Franco Foda macht noch ein Spiel, dann ist Schluss. Nach dem Aus in den WM-Playoffs tritt der 55-Jährige als Nationaltrainer von Österreich ab.

Der Nationaltrainer wird beim Testspiel gegen Schottland am Dienstag zum letzten Mal an der Seitenlinie stehen. Foda war mit der Austria in den WM-Playoffs im Halbfinale gescheitert, sein Abgang hatte sich angedeutet. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)