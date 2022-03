Anzeige

Formel 1: Lewis Hamilton nach Debakel bemitleidet - Pressestimmen "Nur Staub": England bemitleidet Hamilton

Diskussion um Rennen in Dschidda: "Viele Fahrer wollten nicht fahren"

SID

Die Presse ist nach dem furiosen Duell zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc in Saudi Arabien begeistert. Lewis Hamilton kommt nicht gut weg.

Charles Leclerc und Max Verstappen kristallisieren sich als die beiden Fahrer heraus, die die Formel-1-WM 2022 unter sich ausmachen werden - für Rekord-Champion Lewis Hamilton sieht es dagegen schon düster aus.

Titelverteidiger Verstappen siegte beim Großen Preis von Saudi-Arabien im Red Bull knapp vor Leclerc im erstarkten Ferrari, Hamilton - zurückgeworfen von einem aktuell nicht konkurrenzfähigen Auto - musste sich mit Platz 10 begnügen und erregt speziell in der englischen Heimat schon Mitleid. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

SPORT1 zeigt die Pressestimmen zum Rennen.

ENGLAND

Sun: „Pushed to the Max (Zum Äußersten getrieben). Max Verstappen lieferte sich einen epischen Kampf mit Charles Leclerc, für Lewis Hamilton bleibt nur Staub. Während sich die neuen Goldjungen der Formel 1 in den letzten Runden ein spannendes Duell lieferten, kämpfte der siebenmalige Weltmeister mit Lance Stroll um Platz zehn.“

Guardian: „Max Verstappen und Charles Leclerc treten als klare Titelanwärter in dieser Saison hervor. Für Lewis Hamilton hingegen war die harte Arbeit fast umsonst. Die Rolle des siebenmaligen Weltmeisters reduzierte sich auf die einer frustrierten Zweitbesetzung für die Hauptdarsteller, zu denen er gerne gehören würde.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

FRANKREICH

L‘Equipe: „Prinz von Saudi-Arabien: Max Verstappen gewinnt vor Charles Leclerc.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Leclerc ist Ferraris ganzer Stolz. Er stärkt seine Führungsposition und kann voller Optimismus in die Zukunft blicken.“

Corriere dello Sport: „Verstappen stellt klar, dass diese WM eine Privatangelegenheit zwischen ihm und Charles Leclerc sein wird. Man fragt sich, wie es möglich ist, dass zwei Teams so unterschiedliche Autos entwerfen können und am Ende Kleinigkeiten den Unterschied machen.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Tuttosport: „Die Rennen in dieser Saison sind nichts für herzschwache Menschen. Ferrari hat bewiesen, voll im Kampf um den WM-Titel zu sein. In dieser Saison kann jeder Punkt den Unterschied machen. Alles wird von Details abhängen.“

Corriere della Sera: „Leclerc und Verstappen haben einen Kampf gestartet, der eine ganze Formel-1-Epoche prägen könnte. Was in diesen beiden ersten Grands Prix geschehen ist, ist bereits das Drehbuch für einen Oscar-Film. Hamilton ist zum ersten Mal von Problemen geplagt, was bezeugt, dass ein Generationswechsel beginnen kann.“

La Repubblica: „Die Ära von Verstappen und Leclerc hat begonnen. Verstappen und Leclerc sind der Spiegel des anderen. Sie sind gleich alt und kennen sich seit der Kindheit, als sie Karts fuhren und sich schon damals bekriegten. Ihre Rivalität wird diese Formel-1-Saison prägen.“

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: „Der Griff in die Trickkiste brachte Verstappen den Sieg.“

SCHWEIZ

Blick: „Die Formel 1 hat bereits nach zwei Rennen ein neues Königsduell: Weltmeister Max Verstappen muss sich jetzt im Red Bull gegen Charles Leclerc im Ferrari durchboxen. Lewis Hamilton ist im Moment kein Titelanwärter.“

SPANIEN

Marca: „Verstappen haut Leclerc weg in der Schlacht in Saudi-Arabien. Der Monegasse versuchte, so wie in Bahrain die Bestie zu zähmen, doch am Ende musste er sich der Endgeschwindigkeit des Weltmeisters geschlagen geben. Carlos Sainz spielt weiter im Konzert der Großen mit. Der neue Rivale von Verstappen heißt Ferrari. Hamilton holt als Zehnter nur einen Punkt, da muss man sich die Augen reiben.“

AS: „Alle Formel-1-Rennen sollten wie dieses sein. Verstappen zeigt sich wieder im Weltmeistermodus. Schade, dass Sainz nur einfacher Zuschauer war bei diesem schönen Kampf. Ferrari wird Red Bull mit Sicherheit weiter ärgern.“(NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Sport: „Verstappen siegt im Stile eines Weltmeisters. Das Drehbuch war identisch mit dem in der letzten Woche in Bahrain, doch diesmal ließ der Red Bull den Niederländer nicht in Stich.“

El Mundo Deportivo: „Meisterlektion von Verstappen in einer reinen Schlacht, die aber auch sauber und respektvoll war. Hamilton enttäuscht, er muss in den nächsten Rennen einen Zahn zulegen.“

