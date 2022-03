Medien: Mancini will als italienischer Nationalcoach weitermachen

Nach dem unrühmlichem Verpassen der WM-Endrunde durch Fußball-Europameister Italien will Nationaltrainer Roberto Mancini doch weitermachen.

Mit der Unterstützung von Verbandschef Gabriele Gravina will der 57-Jährige die Auswahl der Azzurri umstrukturieren. Davor muss die Squadra Azzurra noch das sportlich unbedeutende Länderspiel am Dienstag gegen die Türkei in Konya bestreiten. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)