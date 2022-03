DFB-Team: Mario Basler in seiner SPORT1-Kolumne über WM in Katar, Hummels und Werner

In seiner SPORT1-Kolumne schreibt Mario Basler über die Titel-Chancen der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Auch zu dem Personal und den Unterschieden zu seiner aktiven Zeit äußert sich der SPORT1-Experte.

die deutsche Nationalmannschaft hat mit 2:0 gegen Israel gewonnen und Hansi Flick seinen achten Sieg in Folge eingefahren . Schon erstaunlich, wenn wir uns ein paar Monate zurückerinnern.

Mit Blick auf die WM in Katar glaube ich: Es wäre keine Schande, wenn man mal ins Viertelfinale oder Halbfinale kommt. Weltmeister können wir immer werden. Ich wäre aber zufrieden, wenn wir mal wieder das Halbfinale erreichen.

Internationale Zeit von Hummels ist vorbei

Ich glaube, dass seine internationale Zeit vorbei ist. Man sollte nicht mehr darauf rumbohren, ob er dabei ist. Man hat sich so entschieden. Niklas Süle und Antonio Rüdiger werden gesetzt sein, wenn sie fit sind. Nico Schlotterbeck ist auch eine Option. Wir brauchen junge Spieler, die wir heranführen. Wir brauchen keinen Spieler, der international nicht mehr die große Klasse hat.

In der Offensive ist es schwierig. Wir haben die großen Stürmer nun mal nicht. Wir müssen hoffen, dass sich Kai Havertz nicht verletzt. Er kann der Spieler sein, mit dem man Fußball spielen kann. Er macht entscheidende Tore. Havertz ist derjenige, der für mich die Position vorne ausfüllen wird und muss. Bei solchen Turnieren gibt es keine Lieblingsposition. Da musst du auch mal da spielen, wo du es vielleicht nicht so gerne machst und dich in den Dienst der Mannschaft stellen. Da geht es um ein großes Ziel mit der Mannschaft, Weltmeister zu werden.