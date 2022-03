College Basketball: Das Peacocks-Märchen ist beendet

Saint Peter‘s verliert im Elite Eight und scheidet aus. Das Traum-Duell für das Final Four im College Basketball steht.

Das an Rang 15 gesetzte Team der Saint Peter‘s Peacocks hat den Einzug ins Final Four des College Basketball verpasst.

Nachdem sich die Mannschaft aus New Jersey historisch ins Elite Eight gekämpft hatte, verlor es gegen North Carolina (an Nummer acht gesetzt) mit 49:69. Damit endet das Märchen des Underdogs.