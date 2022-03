NBA: Theis und Boston springen an Tabellenspitze

Nationalspieler Daniel Theis hat sich mit den Boston Celtics auf Platz eins in der Eastern Conference der NBA geschoben.

Nationalspieler Daniel Theis hat sich mit den Boston Celtics auf Platz eins in der Eastern Conference der NBA geschoben.

Die Celtics bezwangen die Minnesota Timberwolves in der Nacht zu Montag mit 134:112 und liegen an der Tabellenspitze nun gleichauf mit Miami Heat. Theis gelangen in knapp 18 Minuten auf dem Feld vier Punkte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)