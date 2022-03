Scheffler nach Sieg im Match Play an der Golf-Spitze

US-Golfer Scottie Scheffler hat mit dem Sieg beim WGC Match Play in Austin/Texas die Führung in der Weltrangliste übernommen.

US-Golfer Scottie Scheffler hat mit dem Sieg beim WGC Match Play in Austin/Texas die Führung in der Weltrangliste übernommen. Der 25-Jährige aus Ridgewood im Bundesstaat New Jersey setzte sich im Finale des mit zwölf Millionen Dollar dotierten Turniers gegen seinen Landsmann Kevin Kisner mit 4&3 durch. Im Ranking löst er den Spanier Jon Rahm an der Spitze ab, der im Achtelfinale ausgeschieden war.