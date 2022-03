Formel 1: Mick Schumacher schlechter als Kevin Magnussen?

Colin Kolles, Ex-Teamchef aus der Formel 1, nimmt Mick Schumacher in die Pflicht. Der 54-Jährige sieht aktuell Haas-Teamkollege Kevin Magnussen vorn.

Colin Kolles, Ex-Teamchef aus der Formel 1, hat Mick Schumacher in die Pflicht genommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Er muss sich sehr anstrengen, um auf das Niveau von Kevin Magnussen zu kommen. Der kam ohne Testfahrten und nach zwei Jahren ohne Fahrt in der Formel 1 wieder rein und war gleich besser“, sagte der 54-Jährige, der in der Vergangenheit unter anderem Hispania Racing betreut hatte, im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 .

Schumacher nicht am Start

Der 23 Jahre alte Haas-Pilot hatte Glück, trug keine sichtbaren Verletzungen davon. An den Start ging er am Sonntag dennoch nicht. Sein Team entschied sich dagegen, das völlig zerstörte Auto wieder aufzubauen, und sparte die Ersatzteile für das nächste Rennen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Man hat große Sorge um den Fahrer, aber auch, wie man das nächste Rennen bestreitet“, sagte Kolles zu dem Vorfall. „Für mich war es von Anfang an klar, dass dieses Auto nicht mehr an den Start geht am Wochenende.“