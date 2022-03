NBA: Lakers verspielen Sieg trotz starkem LeBron James - Playoff-Aus droht

Gibt es das Riesenfiasko in Los Angeles?

Die LA Lakers von Superstars LeBron James haben nach der 108:116-Niederlage gegen die New Orleans Pelicans nur noch einen Sieg Vorsprung auf die San Antonio Spurs. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Verlieren die Lakers ihren derzeitigen zehnten Platz in der Western Conference, finden das Play-In-Tournament sowie die anschließenden Playoffs ohne sie und LeBron James statt. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

LA hat noch acht Partien vor der Brust. Grund zur Sorge machen zum einen die bisherigen Leistungen als auch das Schlussprogramm. LeBron und Co. müssen unter anderem noch gegen die Top-Teams Dallas Mavericks, Utah Jazz, Denver Nuggets (zweimal), Phoenix Suns und Golden State Warriors. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Während des Auswärtsspiels in New Orleans zeigte LeBron wieder einmal eine überragende Leistung (39 Punkte, neun Rebounds, fünf Assists). Er durchbrach damit am Sonntagabend die Schallmauer von 37.000 Punkten. Nur Kareem Abdul-Jabbar gelang dies vor ihm.