Florian Wirtz zur WM? Vater und Berater gibt Update zu DFB-Star

Florian Wirtz ist erfolgreich operiert worden. Sein Vater und Berater drückt in Sachen WM-Hoffnung vorsorglich auf die Bremse - die Gesundheit des Bayer-Profis stehe nun im Vordergrund.

Wie groß sind die Chancen von DFB-Juwel Florian Wirtz auf eine Teilnahme an der WM im Winter?

Geht es nach seinem Vater und Berater Hans Wirtz, sollte man die Erwartungen nicht vorschnell in die Höhe schrauben. „Das Turnier kommt schnell. Man sollte wegen der WM bloß keinen Druck auf Florian ausüben, das hilft keinem“, sagte dieser im Gespräch mit der Bild .

Florian Wirtz war am Samstag in Innsbruck nach einem Kreuzbandriss am linken Knie operiert worden. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)