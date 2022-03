Erstmals seit 36 Jahren: Kanada fährt zur Fußball-WM

Kanada hat sich erstmals seit 36 Jahren wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. Ohne Bayern-Profi Alphonso Davies gewann das Team am Sonntag in Toronto gegen Jamaika 4:0 (2:0), schon vor dem letzten Spieltag der Qualifikation in Nord- und Mittelamerika ist der Tabellenführer nicht mehr von einem der ersten drei Plätze zu verdrängen.