WM-Qualifikation: Davies rastet komplett aus - Kanada erstmals seit 36 Jahren bei WM dabei

Hochzeitsreise und Musik-Karriere: Davies gibt Einblicke in Verletzungspause

Die Roten sicherten sich erstmals seit 36 Jahren die Teilnahme an einer Fußball-WM. Im vorletzten Spiel feierte das Team einen 4:0-Sieg gegen Jamaika und ist einen Spieltag vor Schluss nicht mehr von einem der Qualifikationsplätze der CONCACAF (Mittel- und Nordamerika) für die WM in Katar zu verdrängen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Und das, obwohl einer der besten Spieler des Teams gar nicht dabei war: Alphonso Davies weilt weiter in München und arbeitet am Comeback nach seiner Herzmuskelentzündung, die nach seiner Corona-Infektion auftrat. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Davies feiert kanadischen Treffer

Doch das hielt den 21-Jährigen natürlich nicht davon ab, das Spiel seiner Jungs zu verfolgen. Und mehr noch: Der Bayern-Verteidiger war emotional mittendrin, beim ersten Treffer der Ahornblätter rastete er im Auto komplett aus, wie er in seiner Instagram-Story zeigte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Kein Wunder: Er ist erst die zweite WM-Teilnahme Kanadas überhaupt. Bereits in der 13. Minute erzielte Cyle Laurin das 1:0 für sein Team und stellte damit die Weichen für den Quali-Triumph. Bereits ein Unentschieden hätte den Kanadiern gereicht.

Doch es kam noch besser: Als Tajon Buchanan in der 44. Minute erhöhte, bestand kaum noch ein Zweifel. Die Schlussphase verbrachte der Bayern-Star im Livestream auf seinem Twitch-Kanal. Bis zur letzten Minute fiebert er mit, feuerte sein Team immer wieder an.

Davies fängt an zu weinen

Beim 3:0 in der 83. Minute durch Junior Hoilett hielt es Davies nicht mehr auf seinem Stuhl. Er schrie seine Erleichterung heraus und fing sogar an zu tanzen, völlig überwältigt von seinen Emotionen. „Wir fahren zur WM“, rief er. „Es ist vorbei“, rief er, nachdem ein Eigentor der Jamaikaner in der 89. Minute den Schlusspfiff markierte