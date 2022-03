Anzeige

Nationalmannschaft: Mit 15 dachte er ans Aufhören! 5 Fakten über Nico Schlotterbeck Wieso Nico nicht mit Keven spielen will

Arroganz-Vorwurf: Schlotterbeck reagiert

Patrick Berger, Kerry Hau

Mit seinen Leistungen hat sich Nico Schlotterbeck in die Nationalmannschaft gespielt. SPORT1 nennt fünf Besonderheiten zum Abwehr-Youngster.

Nico Schlotterbeck musste nach seinem Fehler direkt zum Rapport zu Hansi Flick.

„Nico und ich haben über die Situation gesprochen“, sagte der Bundestrainer über die Elfmeterszene. Der Länderspiel-Debütant war in der Schlussphase gegen Israel zu unkonzentriert, vertändelte den Ball und konnte sich nur noch mit einem Foul helfen. Glücklicherweise hielt Keeper Kevin Trapp die Null und damit den 2:0-Sieg fest.

Anzeige

„Wenn es ein entscheidendes Spiel gewesen wäre und man macht so einen Fehler, dann kann man nicht zufrieden sein“, findet Flick. „Diese Aktion ist hoffentlich eine Lehre für ihn. Er kann ansonsten wirklich sehr zufrieden mit seinem Debüt sein.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Abgesehen von dem „kleinen Arroganzanfall“, wie Rio-Weltmeister und ZDF-Experte Per Mertesacker befand, machte Schotterbeck in der Tat ein ganz starkes Spiel. Hinter Antonio Rüdiger und Niklas Süle schickt sich der 22-Jährige immer mehr an, als Innenverteidiger Nummer 3 in die Wüsten-WM in Katar zu gehen.

Wer ist dieser selbstbewusste und polarisierende Abwehrspieler, der im Sommer womöglich zu einem Top-Klub (der BVB ist besonders heiß) wechseln wird? SPORT1 nennt fünf Schlotterbeck-Besonderheiten!

Sein Muskel-Jubel:

„Ich habe jetzt angefangen, Tore zu schießen, was als Innenverteidiger sicher ganz gut ist“, sagte er kürzlich in einer Medienrunde. Vier Pflichtspiel-Tore schoss der 28-Millionen-Mann (so hoch ist sein Marktwert aktuell) in dieser Saison für den SC Freiburg. Nach Treffern zeigt er demonstrativ seinen Bizeps. Hintergrund: Er geht mit den Teamkollegen Benjamin Uphoff und Lukas Kübler oft ins Fitnessstudio. „Ich habe denen gesagt, dass ich bei einem Tor meinen Bizeps zeige. Das sollte ein kleiner Gag sein. Jetzt habe ich ein paar Tore geschossen und musste den Gag öfter machen. Das ist nur ein Insider.“

Seine Haarfarbe:

Während der Corona-Pandemie ließ sich „Schlotti“ seine Haare wasserstoffblond färben. Nach eigenen Angaben wollte er „schon immer mal die Haare färben lassen“. Es sollte auch eine Art Neustart für ihn symbolisieren – mit Erfolg! Seit seiner Freiburg-Rückkehr nach Leihe bei Union Berlin startet der U21-Europameister von 2021 nun richtig durch.

Sein Rückschlag:

Der gebürtige Waiblinger startete das Kicken bei der SG Weinstadt, wechselte dann zu den Stuttgarter Kickers. Bei den Blau-Weißen wurde er in der U15 aussortiert. Ein harter Rückschlag. Nico rückblickend: „Ich hatte damals meinen Vater vorgeschickt, der die Absage bekommen hatte. Ich musste mir einen neuen Klub suchen und bin dann beim VfR Aalen gelandet. Ich war enttäuscht von mir selbst, aber auch von den Verantwortlichen damals. Ich habe ans Aufhören gedacht.“ Zum Glück machte Schlotterbeck weiter. Über Aalen und Karlsruhe landete er schlussendlich in Freiburg.

Seine Familie:

Nico kommt aus einer fußballverrückten Familie. Sein Onkel Niels war ebenfalls Profi und kickte unter anderem für die Stuttgarter Kicker, Freiburg und Hannover in der 1. und 2. Liga. Sein Cousin Marvin Zimmermann (früher 1860-Jugend) spielt heute in der 6. Liga beim SV Fellbach. Mit Bruder Keven spielt er aktuell erfolgreich beim SCF. Die Geschwister standen in dieser Saison schon vier Mal gemeinsam auf dem Spielfeld. Früher kickten sie unter anderem auch in der zweiten Mannschaft zusammen. Auch beim DFB-Debüt war Keven dabei und drückte auf der Bühne die Daumen. Interessant: Nico will eigentlich nicht mit seinem Bruder zusammenspielen. Grund: Er will keinen Konkurrenzkampf mit ihm. „Wir wollen uns nicht in die Quere kommen und sind uns extra zwei Jahre lang aus dem Weg gegangen“, so Nico.

Anzeige

Shitstorm: Bierhoff verteidigt Müller

Sein starker Fuß:

Schlotterbeck ist Linksfuß, was ihn für Flick besonders wertvoll macht. Denn: Alle anderen Innenverteidiger sind Rechtsfüße. Der Bundestrainer bevorzugte schon zu Bayern-Zeiten ein Innenverteidiger-Pärchen aus einem Rechts- sowie einem Linksfuß (Jérôme Boateng und David Alaba). Schlotterbeck könnte sogar der erste linksfüßige Innenverteidiger seit zwölf Jahren sein, der zu einem großen Turnier mitfährt (zuletzt Holger Badstuber, WM 2010).

Alles zur WM-Qualifikation auf SPORT1.de