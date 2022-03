Formel 1: Max Verstappen im Red Bull andere Liga - findet Colin Kolles

Der ehemalige Formel-1-Teamchef Colin Kolles sieht Max Verstappen in einer anderen Liga. Kritik übt der 54-Jährige an der Entscheidung, das Rennen nach dem Anschlag stattfinden zu lassen.

Erster Sieg der Saison - und direkt der Sprung auf Platz drei in der Fahrerwertung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Dass der Niederländer in Bestform ist, findet auch Colin Kolles, ehemaliger Teamchef aus der Formel 1.

Kolles: „Red Bull und Ferrari in eigener Liga“

„Verstappen ist für mich eine andere Liga“, erklärte der 54-Jährige, der unter anderem Hispania Racing betreut hatte, beim AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 - fasste sein Urteil aber noch weiter: „Red Bull und Ferrari sind in einer anderen Liga.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Allerdings gehöre auch Hamilton dazu, „wenn er ein konkurrenzfähiges Auto hat“. Der Brite landete in Dschidda nur auf Rang zehn. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell kam immerhin auf Platz fünf.

Neben dem Rennen selbst übte Kolles Kritik an der Entscheidung, das Rennen nach dem Anschlag nahe Dschidda stattfinden zu lassen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Formel-1-Teams wollten nach Anschlag nicht fahren?

Trotz eines Raketenangriffs von jemenitischen Huthi-Rebellen auf eine Öl-Anlage nahe der Strecke in Dschidda hatten die Bosse der Formel 1 am zweiten Saisonlauf am Sonntag festgehalten.