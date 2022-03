Premier League: Liga blockt Wechsel von Victor Moses aus Russland zum FC Burnley

Trotz FIFA-Sondererlaubnis lässt die Premier League keine Spieler aus Russland in die Liga wechseln.

Nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert war, hatte die FIFA entschieden, dass Spieler, die in Russland oder der Ukraine unter Vertrag stehen, trotz des Endes der Wechselperioden in andere Ligen wechseln dürfen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)