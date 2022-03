Anzeige

Formel 1: Erster Saisonsieg für Verstappen Formel 1: Erster Saisonsieg für Verstappen

Max Verstappen glückt erster Saisonsieg in Saudi-Arabien © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

SID

Weltmeister Max Verstappen hat im zweiten Rennen seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert.

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) hat im zweiten Rennen seinen ersten Saisonsieg in der Formel 1 gefeiert. Der Red-Bull-Pilot gewann in Saudi-Arabien vor Bahrain-Sieger Charles Leclerc (Monaco) und dessen Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz (Spanien). In der WM-Wertung baute der führende Leclerc mit 45 Punkten seinen Vorsprung aus.

"Es war ein super Rennen", sagte Verstappen: "Am Ende konnte man sehen, dass wir eine etwas besser Pace hatten. Letzten Endes sind wir jetzt gut in die Saison gestartet." Leclerc gestand, dass er das Rennen absolut genossen habe: "Das war tolles Racing, so sollte jedes Rennen sein. Max hat einen Super-Job gemacht."

Anzeige

Rekordweltmeister Lewis Hamilton (England/Mercedes), nur 16. im Qualifying, belegte nach einem durchwachsenen Rennen Platz zehn und sicherte sich damit wenigstens noch einen WM-Punkt.