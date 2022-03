Bundesliga: Funkel lobt Magath - „Magath wird völlig verkannt“

Felix Magath soll die Hertha vor dem Abstieg in die zweite Liga retten. Im STAHLWERK Doppelpass spricht Friedhelm Funkel über die Person und warum erfahrene Trainer gerne als Feuerwehrmann geholt werden.

„Felix wird aus meiner Sicht völlig verkannt. Viele Wege führen nach Rom. (lacht) Felix ist ein absoluter Fachmann. In der Situation ist es überraschend, dass er das geworden ist. Das erste Spiel hat schon gezeigt, dass er was in der Mannschaft bewegt hat innerhalb der Mannschaft.“