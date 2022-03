Darts: Martin Schindler unterliegt Michael van Gerwen beim Players Championship

Martin Schindler erreicht beim Darts Players Championship in Niedernhausen das Finale - kassiert dort aber eine Klatsche. Michael van Gerwen triumphiert.

Der 25 Jahre alte Deutsche hat sich Michael van Gerwen im Endspiel des achten Players Championship in Niedernhausen mit 4:8 geschlagen geben müssen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Das siebte Players Championship hatte Gerwyn Price am Samstag noch für sich entschieden. Van Gerwen war in Runde drei ausgeschieden, Schindler verabschiedete sich in Runde eins.