Polizei ermittelt nach Hitlergruß beim Israel-Länderspiel

Da ein Zuschauer beim Länderspiel der deutschen Fußballer gegen Israel (2:0) am Samstag in Sinsheim offenbar den Hitlergruß gezeigt hat, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das bestätigte die Polizei Mannheim dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Sonntag auf Anfrage. Zuerst hatte Sport1 über den Vorfall berichtet.