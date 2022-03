Formel 1: Mick Schumacher erklärt, weshalb er nach seinem Crash nicht in Saudi-Arabien startet

Mick Schumacher spricht über seinen heftigen Abflug in der Quali in Saudi-Arabien. Der Haas-Pilot sah den Unfall kommen

Der Haas-Pilot krachte im zweiten Teil des Qualifyings zum Großen Preis von Saudi-Arabien in seiner schnellen Runde mit über 200 km/h in die Mauer. Doch er hatte Glück.

Der 23-Jährige trug keine sichtbaren Verletzungen davon. Dennoch wurde er zur Sicherheit ins Krankenhaus geflogen, er kehrte noch am Abend ins Hotel zurück.

Schon am nächsten Tag war er wieder an der Rennstrecke. Starten wird er allerdings nicht, das gab sein Rennstall noch am Samstagabend bekannt. „Mir geht es gut. Hier stehen zu können zeigt, wie sicher diese Autos sind", erklärte Schumacher.