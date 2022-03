Bayern-Frauen trotzen Corona-Sorgen zur Unzeit

Nach sechs Coronafällen am Sonntag bezwang der Titelverteidiger die SGS Essen souverän 4:0 (3:0) und rückte vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter VfL Wolfsburg heran (47).

Viviane Asseyi (7.), Saki Kumagai (24./77.) und Carolin Simon (40.) trafen vor 844 Fans am FC Bayern Campus. Die Wölfinnen hatten am Vortag mit einem 4:1 (4:0) beim Champions-League-Aspiranten Eintracht Frankfurt vorgelegt.

Denn vor dem direkten Duell in Wolfsburg stehen für das deutsche Topduo die Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League an. München reist mit einer 1:2-Hypothek zu Paris St. Germain, der VfL hat nach dem 1:1 gegen den FC Arsenal im Heimspiel in der Volkswagen Arena am Donnerstag bessere Karten.