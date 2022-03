Handball, HBL: Füchse bleiben im Champions-League-Rennen auf Kurs

Die formstarken Füchse Berlin bleiben nach dem siebten Ligasieg in Serie im Champions-League-Rennen auf Kurs.

Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert, der am Donnerstag zum zweiten Mal Vater geworden war, verkürzte durch das 29:24 (16:8) bei den Rhein-Neckar Löwen auch den Abstand zum SC Magdeburg. Der Spitzenreiter hatte am Samstag das Topspiel der Handball-Bundesliga gegen den Rekordmeister THW Kiel verloren. ( Service: Ergebnisse der HBL )

Füchse in Lauerstellung

Als Dritter liegen die Füchse (39:9 Punkte) aber noch immer fünf Punkte hinter dem SCM, im Saisonendspurt geht der Blick daher nach Kiel (40:10) und zur SG Flensburg-Handewitt (37:11), nur eine der drei Mannschaften zieht sicher in die Champions League ein.

Nach Kiel gewann auch Flensburg seine Auswärtspartie. Bei der SG Melsungen setzte sich der Vizemeister am Sonntag 32:26 (18:12) durch. Magdeburg hat 44:4 Punkte auf dem Konto.

„Kiel war gestern auf den Punkt da. Magdeburg hat jetzt zwei Punkte abgegeben, aber das wird sie nicht in ihrem Rhythmus stören“, sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla bei Sky: „Wir haben einen harten Kampf um Platz zwei, der für die gesamte Liga gut ist.“ Und in dem Berlin derzeit die besten Karten besitzt. In Mannheim ließen die Füchse den Gastgebern keine Chance. Einzig die deutschen Nationalspieler Patrick Groetzki und Juri Knorr (beide 5 Tore) hielten dagegen.