Formel 2: Sieg und Gesamtführung für Drugovich

Führungswechsel in der Formel 2 © AFP/SID

Erneuter Wechsel an der Spitze der Formel-2-Gesamtwertung: Der Brasilianer Felipe Drugovich übernimmt die Führung vor Red-Bull-Junior Liam Lawson.

Erneuter Wechsel an der Spitze der Formel-2-Gesamtwertung: Durch seinen Sieg im Hauptrennen von Dschidda/Saudi-Arabien übernahm der Brasilianer Felipe Drugovich vom Team MP Motorsport mit 45 Punkten die Führung vor Red-Bull-Junior Liam Lawson (Neuseeland/Carlin/34).

DTM-Vizemeister Lawson, am Samstag Gewinner des Sprintrennens, schied am Sonntag aus. Das linke Vorderrad löste sich nach dem Reifenwechsel bei der Ausfahrt aus der Boxengasse, ein offenbar defekter Schlagschrauber hatte es nicht richtig befestigt.

Der türkische Rookie Cem Bölükbasi von Charouz-Team verpasste die zwei Rennen in Dschidda. Im freien Training am Freitag hatte der 24-Jährige bei einem Unfall eine Gehirnerschütterung erlitten, am Samstag wurde er für nicht einsatzfähig erklärt.