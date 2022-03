Formel 1: Hamilton und Mercedes in Saudi-Arabien abgeschlagen - Alarmglocken schrillen

Von Silberpfeil-Boss Toto Wolff gibt es nach dem schwachen Qualifying seines Teams beim Großen Preis von Saudi-Arabien (ab 19 Uhr im LIVETICKER ) erst im TV, später auch in seiner Presserunde eine klare Ansage: „Realistisch betrachtet kannst du acht bis neun Zehntel Rückstand nicht einfach von einer auf die andere Woche umdrehen, das ist völlig klar. Aber ich weiß, dass wir es drehen können und drehen werden, weil wir es schlichtweg müssen. Diese Performance ist nicht akzeptabel.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Nicht nur solche Aussagen des aktuellen Konstrukteursweltmeister-Teamchefs zeigen: Das Qualifying zum GP Saudi-Arabien bildete den vorläufigen Tiefpunkt in der Mercedes-Misere. Hamilton strandete auf Platz 16, sein neuer Teamkollege George Russell wurde immerhin Sechster.

Das bringt Wolff in Rage: „Wir können das Potenzial des Autos im Moment nicht ausschöpfen. Aber wir haben zwei der besten Fahrer in unserem Auto sitzen und ich werde es nicht zulassen, dass wir mit einer Sekunde Rückstand im Niemandsland herumfahren.“

Wiederholt sich das Jahr 2013 für Mercedes?

Beim erfolgsverwöhnten Serienweltmeister und Dauersieger der vergangenen acht Jahre schrillen die Alarmglocken. Wolff sieht sich in die Zeit vor der Hybrid-Ära zurückversetzt, als die Silberpfeile schon mal meist nur dritte Kraft waren.

„Wir hatten einen wirklich starken Lauf von acht Jahren, wo wir das Feld die meiste Zeit angeführt haben. Jetzt fühlt es sich ein bisschen wie 2013 an, als wir nicht den Speed von Red Bull und Ferrari hatten – aber wir haben gekämpft. So fühle ich mich auch im Moment: Wir müssen kämpfen, denn es ist absolut inakzeptabel, wo wir stehen."

Der Brite zuckt deshalb ratlos mit den Schultern: „Ich habe das Auto heute nicht unter mir gespürt. Im Training war es noch okay, im Qualifying aber unfahrbar. So schlimm wie heute war es noch nie.“

Hamilton spürt Druck

„Es ist ein Wunder, dass ich keiner der Fahrer war, die in der Wand gelandet sind“, sagt Hamilton mit Blick auf seinen Kampf mit dem Silberpfeil: „Ich hatte große Probleme mit der Balance des Autos, es war sehr nervös und instabil, ich habe immer wieder das Heck verloren.“

Keine Rückendeckung für den siebenmaligen Weltmeister

Auffällig: Von Wolff gibt es diesmal keine Rückendeckung. Stattdessen distanziert sich der Wiener von Hamiltons Crew: „Wir experimentieren mit den Setups, um das Arbeitsfenster des Autos zu finden. Lewis‘ Seite der Garage war dabei etwas übermütig, sie haben ein Experiment versucht, das ins Auge gegangen ist und wir uns hätten sparen können. Deshalb hatte er keinen Grip im Heck, was auch sein großes Defizit in der Rundenzeit erklärt.“

Wolff fordert: „Jetzt kommt der Punkt, wo wir uns zusammenreißen müssen und an dem es an der Zeit ist aufzuwachen.“

Bleibt die Frage, wie viel Kampfgeist, Ausdauer und Durchhaltewillen noch in Hamilton stecken. Der Brite hat in der Formel 1 alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.