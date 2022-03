Formel 1: Das Rennen in Saudi-Arabien mit Verstappen und Hamilton LIVE im TV, Stream, Ticker

Am Sonntag steht das zweite Rennen der neuen Formel-1-Saison an. SPORT1 zeigt Ihnen, wie sie das Rennen aus Jeddah live im TV sehen können.

Am Sonntagabend deutscher Zeit steht der Große Preis von Saudi-Arabien an ( ab 19 Uhr im LIVETICKER ). Es ist erst das zweite Mal, dass auf dem anspruchsvollen Kurs in Jeddah gefahren wird. Wie beim Debüt im vergangenen Jahr ist Hochspannung und jede Menge Action garantiert. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Formel 1: Drohnenangriff nahe der Rennstrecke

Doch bereits vor dem Rennstart gab es einiges an Gesprächsbedarf: Am Freitag schockte ein Drohnenangriff den Motorsport-Zirkus. Jemenitische Huthi-Rebellen griffen in der Nähe der Rennstrecke eine Ölraffinerie an. Trotz der unsicheren Lage entschied sich der Formel-1-Zirkus, das Wochenende wie geplant fortzusetzen.